شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوى يبحث عن تعزيز رقمه القياسى بكأس العالم أمام بالميراس والان مع تفاصيل الخبر

يسعى محمد الشناوى حارس مرمى النادى الاهلى لتعزيز رقمه القياسى فى كأس العالم للأندية حينما يقود المارد الاحمر فى مباراة بالميراس البرازيلى بالجولة الثانية لدور المجموعات.

ويعد محمد الشناوي أكثر حارس مرمى حفاظًا على نظافة شباكه في تاريخ كأس العالم للأندية، بعدما وصل إلى 5 مباريات بشباك نظيفة من أصل 11 مواجهة خاضها في البطولة، متفوقًا على أسماء كبيرة في عالم حراسة المرمى.

وكان الشناوي يتقاسم الصدارة سابقًا مع مانويل نوير، حارس بايرن ميونخ، لكنّه انفرد بها بعد لقاء إنتر ميامي الذى انتهى بالتعادل السلبى.

قائمة الحراس الأكثر حفاظًا على نظافة الشباك في مونديال الأندية:

محمد الشناوي (الأهلي) 5 مباريات

مانويل نوير (بايرن ميونخ) 4 مباريات

علي خصيف (الجزيرة الإماراتي) 4 مباريات

ديدا دا سيلفا (ساو باولو) 4 مباريات

خاض الشناوي 11 مباراة في كأس العالم للأندية عبر مشاركات الأهلي المتعددة.

حافظ على نظافة شباكه أمام أندية عالمية مثل الدحيل، أوكلاند سيتي، الهلال السعودي، وسياتل ساوندرز، وأخيرًا إنتر ميامي.

ويرغب الشناوي فى مواصلة كتابة التاريخ بقميص الأهلي، ويعزز مكانته كواحد من أفضل الحراس في تاريخ البطولة، وليس فقط على مستوى الكرة المصرية أو القارة الإفريقية.

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ويواجه الأهلي فريق بالميراس البرازيلي في السابعة مساء الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم للأندية

وكان الأهلي قد خاض مباراة الافتتاح أمام إنتر ميامي وانتهت المواجهة بالتعادل السلبي بدون أهداف في مدينة ميامي بولاية فلوريدا.

وانتهت مواجهة بالميراس أمام بورتو بالتعادل السلبي بدون أهداف رغم إثارة المواجهة.

وبذلك يتساوى كل من الأهلي وبورتو وبالميراس وإنتر ميامي في كل شيء من حيث النقاط وعدد الأهداف.

وحال انتهت المجموعة بالتساوي بين فريقين أو أكثر يتم اللجوء للمواجهات المباشرة ثم فارق الأهداف ثم عدد الأهداف المسجلة وحال استمر التساوي يتم اللجوء للعب النظيف من حيث البطاقات الصفراء والحمراء.

وكان الأهلي أقل فريق قد حصل على بطاقات إذ حصل على بطاقة صفراء واحدة كانت من نصيب مروان عطية ويليه بورتو بطاقتين وبالميراس ثلاثة وأخيرا إنتر ميامي أربع بطاقات.