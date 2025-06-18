شكرا لقرائتكم خبر عن هل يصالح حسين الشحات جماهير الأهلى بهدف تاريخى بكأس العالم للأندية ؟ والان مع تفاصيل الخبر

يملك حسين الشحات نجم النادى الاهلى فرصة تاريخية لمصالحة جماهير ناديه حينما يواجه بالميراس البرازيلى الخميس المقبل بالجولة الثانية لدور المجموعات.

وجه جمهور الأهلي سهام غضبه تجاه حسين الشحات عقب مشاركته في مباراة الفريق ضد إنتر ميامي، والتي جمعت الفريقين فجر الاحد الماضى ضمن منافسات كأس العالم للأندية.

وجاء الهجوم على الشحات بعدما تسبب برعونة فى ضياع فرصة هجمة خطيرة في الدقائق الأخيرة من اللقاء، حيث لاحت له فرصة شبه انفراد أمام المرمى فى ظل وجود 4 من زملائه بجانبه، وكان يمكن التمرير لأحدهم، ولكنه تباطأ بشكل غريب حتى عاد دفاع إنتر ميامي وقطعت الكرة منه.

ويُعد الشحات من هدافي المونديال برصيد 4 أهداف، بواقع هدف مع العين و3 مع فريقه الحالي، لكن أهدافه مع "المارد" كانت دائمًا هامة وحاسمة، حيث سجل هدف الانتصار على الدحيل القطري في نسخة 2020 والذي قاد الفريق لمواجهة بايرن ميونخ الألماني في نصف نهائي تلك النسخة، وأحرز هدفا في شباك أوكلاند سيتي بالدور الأول لنسخة 2022، إضافة لحصوله على ركلة جزاء في المباراة ضد ريال مدريد الإسباني في الدور نصف النهائي، ثم سجل هدفا في انتصار تاريخي على الاتحاد في الدور الثاني لنسخة عام 2023 بالسعودية.

وفى حالة نجاح حسين الشحات فى تسجيل هدف سيرفع رصيده لخمسة أهداف ويسهل من مهمة الاهلى فى التأهل لدور الستة عشر بكأس العالم للأندية.

رفع حسين الشحات رصيده من المشاركات فى كأس العالم للأندية إلى 16 مباراة، ليواصل انفراده بالرقم القياسي كأكثر لاعب مشاركة فى تاريخ البطولة العالمية منذ انطلاقها.

وكان الشحات قد شارك لأول مرة في مونديال الأندية عام 2018 مع فريق العين الإماراتي، وقاده حينها للوصول إلى المباراة النهائية، وتحقيق الميدالية الفضية.

ومع انتقاله إلى الأهلي، أصبح عنصرًا أساسيًا في كل مشاركات الفريق بكأس العالم للأندية، حيث شارك في نسخ أعوام 2020، 2021، 2022، 2023، وأخيرًا 2025.

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ويواجه الأهلي فريق بالميراس البرازيلي في السابعة مساء الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم للأندية

وكان الأهلي قد خاض مباراة الافتتاح أمام إنتر ميامي وانتهت المواجهة بالتعادل السلبي بدون أهداف في مدينة ميامي بولاية فلوريدا.

وانتهت مواجهة بالميراس أمام بورتو بالتعادل السلبي بدون أهداف رغم إثارة المواجهة.

وبذلك يتساوى كل من الأهلي وبورتو وبالميراس وإنتر ميامي في كل شيء من حيث النقاط وعدد الأهداف.

وحال انتهت المجموعة بالتساوي بين فريقين أو أكثر يتم اللجوء للمواجهات المباشرة ثم فارق الأهداف ثم عدد الأهداف المسجلة وحال استمر التساوي يتم اللجوء للعب النظيف من حيث البطاقات الصفراء والحمراء.

وكان الأهلي أقل فريق قد حصل على بطاقات إذ حصل على بطاقة صفراء واحدة كانت من نصيب مروان عطية ويليه بورتو بطاقتين وبالميراس ثلاثة وأخيرا إنتر ميامي أربع بطاقات.