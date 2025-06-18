شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر منسى يحتفل بزفافه فى الشرقية بحضور الأهل والأصدقاء.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

احتفل ناصر منسى، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، اليوم الثلاثاء، بحفل زفافه فى مسقط رأسه بمحافظة الشرقية، وسط تواجد الأهل والأصدقاء.

ودعا ناصر منسى زملاءه فى نادى الزمالك لحضور حفل الزفاف، لاسيما أن اللاعب سبق وعقد قرانه منذ عدة أيام، وانتظر حتى نهاية الموسم لإقامة حفل زفافه.



جانب من حفل الزفاف



حفل زفاف ناصر منسى



عروس ناصر منسي



ناصر منسى وعروسته



حفل زفاف ناصر منسى فى الشرقية



حفل زفاف ناصر منسى