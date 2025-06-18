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ناصر منسى يحتفل بزفافه فى الشرقية بحضور الأهل والأصدقاء.. فيديو وصور

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  • ناصر منسى يحتفل بزفافه فى الشرقية بحضور الأهل والأصدقاء.. فيديو وصور 1/8
  • ناصر منسى يحتفل بزفافه فى الشرقية بحضور الأهل والأصدقاء.. فيديو وصور 2/8
  • ناصر منسى يحتفل بزفافه فى الشرقية بحضور الأهل والأصدقاء.. فيديو وصور 3/8
  • ناصر منسى يحتفل بزفافه فى الشرقية بحضور الأهل والأصدقاء.. فيديو وصور 4/8
  • ناصر منسى يحتفل بزفافه فى الشرقية بحضور الأهل والأصدقاء.. فيديو وصور 5/8
  • ناصر منسى يحتفل بزفافه فى الشرقية بحضور الأهل والأصدقاء.. فيديو وصور 6/8
  • ناصر منسى يحتفل بزفافه فى الشرقية بحضور الأهل والأصدقاء.. فيديو وصور 7/8
  • ناصر منسى يحتفل بزفافه فى الشرقية بحضور الأهل والأصدقاء.. فيديو وصور 8/8

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القاهرة - سامية سيد - الشرقية - إيمان مهنى

الثلاثاء، 17 يونيو 2025 10:44 م

 

احتفل ناصر منسى، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، اليوم الثلاثاء، بحفل زفافه فى مسقط رأسه بمحافظة الشرقية، وسط تواجد الأهل والأصدقاء.

ودعا ناصر منسى زملاءه فى نادى الزمالك لحضور حفل الزفاف، لاسيما أن اللاعب سبق وعقد قرانه منذ عدة أيام، وانتظر حتى نهاية الموسم لإقامة حفل زفافه.

جانب من حفل الزفاف
جانب من حفل الزفاف

حفل زفاف ناصر منسى
حفل زفاف ناصر منسى

عروس ناصر منسي
عروس ناصر منسي

ناصر منسى وعروسته
ناصر منسى وعروسته
حفل زفاف ناصر منسى فى الشرقية
حفل زفاف ناصر منسى فى الشرقية

 

حفل زفاف ناصر منسى
حفل زفاف ناصر منسى

 

ناصر منسي
ناصر منسي

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