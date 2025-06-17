شكرا لقرائتكم خبر عن المهام الدفاعية تبعد أفشة عن حسابات ريبيرو لخلافة إمام عاشور فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

استبعد الأسبانى خوسيه ريبيرو المدير الفنى للنادى الأهلى فكرة الدفع بمحمد مجدى أفشة لاعب الفريق فى التشكيل الأساسى للمارد الأحمر فى مباراة بالميراس البرازيلى المقبلة بديلا لإمام عاشور الذى تعرض للإصابة وأجري جراحة كسر فى عظمة الترقوة.

وجاء قرار ريبيرو بسبب عدم إجادة أفشة للمهام الدفاعية وعدم إجادته للتحولات الهجومية السريعة بشكل قد يتسبب فى إرباك الشكل الخططى للأهلى أمام بطل البرازيل.

ودرس ريبيرو فكرة الاعتماد على محمد مجدي أفشة في التشكيل الأساسي والاستغناء عن أحد الثلاثي حمدي فتحي ومروان عطية ومحمد بن رمضان في خط الوسط ولكنه تراجع بسبب عدم التزام اللاعب بالدور الدفاعى.

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ويواجه الأهلي فريق بالميراس البرازيلي في السابعة مساء الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم للأندية

وكان الأهلي قد خاض مباراة الافتتاح أمام إنتر ميامي وانتهت المواجهة بالتعادل السلبي بدون أهداف في مدينة ميامي بولاية فلوريدا.

وانتهت مواجهة بالميراس أمام بورتو بالتعادل السلبي بدون أهداف رغم إثارة المواجهة.

وبذلك يتساوى كل من الأهلي وبورتو وبالميراس وإنتر ميامي في كل شيء من حيث النقاط وعدد الأهداف.

وحال انتهت المجموعة بالتساوي بين فريقين أو أكثر يتم اللجوء للمواجهات المباشرة ثم فارق الأهداف ثم عدد الأهداف المسجلة وحال استمر التساوي يتم اللجوء للعب النظيف من حيث البطاقات الصفراء والحمراء.

وكان الأهلي أقل فريق قد حصل على بطاقات إذ حصل على بطاقة صفراء واحدة كانت من نصيب مروان عطية ويليه بورتو بطاقتين وبالميراس ثلاثة وأخيرا إنتر ميامي أربع بطاقات.