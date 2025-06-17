شكرا لقرائتكم خبر عن التأهيل يمنع الزمالك من تجديد عقد المثلوثى والان مع تفاصيل الخبر

يخضع حمزة المثلوثى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، و الذى انتهى عقده مع الفريق بنهاية الموسم، إلى مرحلة التأهيل الثانية في الإمارات، حيث غادر أول أمس الأحد.

واستقرت لجنة التخطيط بالزمالك على عدم تجديد عقد حمزة المثلوثى مع الفريق، في ظل الحاجة إلى إفساح مكان للأجانب في الفريق، بالإضافة إلى فترة تأهيل اللاعب، والتي تصل إلى 3 أشهر وفقا لحالته بعد جراحة الصليبى التي خضع لها خلال الأشهر الماضية.

وكان محمد أسامة طبيب الفريق كشف أن فترة التأهيل المبدئية لحمزة المثلوثى تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر، في الوقت الذى لم يتواصل أي شخص في النادى مع اللاعب بشأن استمراره مع الفريق من عدمه.

يذكر أن الزمالك قرر تحمل جميع تكاليف سفر اللاعب، بما فى ذلك تذاكر الطيران والإقامة والعلاج، فى إطار الدعم الكامل الذى يقدمه النادى للاعبيه المصابين، وحرصه على توفير أفضل رعاية طبية لضمان العودة السريعة والآمنة للملاعب.

ومن المنتظر أن تستغرق فترة التأهيل فى الإمارات عدة أسابيع، يعود بعدها اللاعب إلى القاهرة للخضوع للفحوصات النهائية وتحديد موقفه مع النادى خاصة أن تعاقده انتهى مع النادى.

