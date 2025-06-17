شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات يسعى لتعزيز رقمه القياسى فى مباراة الأهلى وبالميراس والان مع تفاصيل الخبر

يسعى حسين الشحات نجم النادى الاهلى لتعزيز رقمه القياسى فى كأس العالم للأندية حال مشاركته فى مباراة بالميراس البرازيلى بالجولة الثانية من دور المجموعات.

رفع حسين الشحات رصيده من المشاركات فى كأس العالم للأندية إلى 16 مباراة بعد مشاركته فى مباراة انتر ميامى الامريكى، ليواصل انفراده بالرقم القياسي كأكثر لاعب مشاركة فى تاريخ البطولة العالمية منذ انطلاقها.

وكان الشحات قد شارك لأول مرة في مونديال الأندية عام 2018 مع فريق العين الإماراتي، وقاده حينها للوصول إلى المباراة النهائية، وتحقيق الميدالية الفضية.

ومع انتقاله إلى الأهلي، أصبح عنصرًا أساسيًا في كل مشاركات الفريق بكأس العالم للأندية، حيث شارك في نسخ أعوام 2020، 2021، 2022، 2023، وأخيرًا 2025.

ووجه جمهور الأهلي سهام غضبه تجاه حسين الشحات، لاعب الفريق الأحمر، عقب مشاركته في مباراة الفريق ضد إنتر ميامي، والتي جمعت الفريقين فجر الأحد الماضى ضمن منافسات كأس العالم للأندية.

وجاء الهجوم على الشحات بعدما تسبب برعونة فى ضياع فرصة هجمة خطيرة في الدقائق الأخيرة من اللقاء، حيث لاحت له فرصة شبه انفراد أمام المرمى فى ظل وجود 4 من زملائه بجانبه، وكان يمكن التمرير لأحدهم، ولكنه تباطأ بشكل غريب حتى عاد دفاع إنتر ميامي وقطعت الكرة منه.

لمزيد من أخبار كأس العالم للأندية اضغط هنا..

ويواجه الأهلي فريق بالميراس البرازيلي في السابعة مساء الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم للأندية

وكان الأهلي قد خاض مباراة الافتتاح أمام إنتر ميامي وانتهت المواجهة بالتعادل السلبي بدون أهداف في مدينة ميامي بولاية فلوريدا.

وانتهت مواجهة بالميراس أمام بورتو بالتعادل السلبي بدون أهداف رغم إثارة المواجهة.

وبذلك يتساوى كل من الأهلي وبورتو وبالميراس وإنتر ميامي في كل شيء من حيث النقاط وعدد الأهداف.

وحال انتهت المجموعة بالتساوي بين فريقين أو أكثر يتم اللجوء للمواجهات المباشرة ثم فارق الأهداف ثم عدد الأهداف المسجلة وحال استمر التساوي يتم اللجوء للعب النظيف من حيث البطاقات الصفراء والحمراء.

وكان الأهلي أقل فريق قد حصل على بطاقات إذ حصل على بطاقة صفراء واحدة كانت من نصيب مروان عطية ويليه بورتو بطاقتين وبالميراس ثلاثة وأخيرا إنتر ميامي أربع بطاقات.