شكرا لقرائتكم خبر عن الإعارة تٌقرب لاعب بيراميدز من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

دخل مسئولو نادى الزمالك في مفاوضات مكثفة مع نظرائهم بنادى بيراميدز لضم محمود صابر لاعب الفريق السماوى، لضمه إلى صفوف الفريق الأبيض في الانتقالات الصيفية.

ويسعى الزمالك لتدعيم خط الوسط الفريق، في ظل النقص العددى في بعض المراكز بالفريق منها الدفاع والهجوم وخط الوسط، بالإضافة إلى حراسة المرمى.

وكان الزمالك دخل في مفاوضات مع بيراميدز الأيام الماضية لضم محمود صابر إلى أن بيراميدز رفض بيع اللاعب بشكل نهائي للزمالك ، على أن يكون انتقاله على سبيل الإعارة وهو ما رفضه الزمالك وقتها.

وعاد الزمالك وجدد المفاوضات مع بيراميدز لإنهاء صفقة ضم اللاعب، على أن يتم ضم محمود صابر للزمالك بالموافقة على شرط بيراميدز أن يكون على سبيل الإعارة.

ومن المنتظر أن يتلقى الزمالك رد نادى بيراميدز على المفاوضات سواء بالموافقة على انتقال صابر للأبيض من عدمه .