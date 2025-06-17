شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 17-6-2025 العديد من الأحداث المهمة ويأتى على رأسها سادت حالة من الانقسام داخل مجلس إدارة نادي الزمالك حول ملف تجديد عقد عبد الله السعيد، نجم الفريق.

الأهلي يرد على عقوبة تريزيجيه والشحات وأزمة بن شرقي وزيزو وإصابة عاشور

شهدت الساحة الكروية المصرية بصفة عامة والأهلاوية على وجه الخصوص تساؤلات عديدة هامة تتعلق بنجوم الأهلي يأتي في مقدمتها، تداعيات مباراة الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي.

انقسام داخل الزمالك بشأن تجديد عقد عبد الله السعيد.. وأصوات تطالب برحيله

سادت حالة من الانقسام داخل مجلس إدارة نادي الزمالك حول ملف تجديد عقد عبد الله السعيد، نجم الفريق.

الأهلى عن العرض الأمريكى لضم وسام أبو على: مجرد مكالمة وننتظر عرضا رسميا

يترقب مسئولو النادى الأهلى وصول عرض رسمى من نادى ريد بولز الأمريكى الذى عرض الحصول على خدمات الفلسطينى وسام أبو على مهاجم الفريق.

اتحاد الكرة يتواصل مع كاف لتحديد ملعب مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو

دأ مسئولو اتحاد الكرة ومنتخب مصر الأول، التواصل مع الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" لتحديد ملعب مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو.

كدمة الركبة تهدد مشاركة كوكا أمام بالميراس.. والأهلى يحدد مصير اللاعب

يعاني أحمد نبيل كوكا لاعب الأهلي من كدمة في الركبة قد تحرمه من المشاركة في مباراة بالميراس البرازيلي في كأس العالم للأندية.

تعرف على مصير الجزيرى والجفالى فى الزمالك

سم مسئولو نادى الزمالك مصير الثنائى التونسى سيف الجزيرى وأحمد الجفالى لاعبى الفريق فى الموسم الجديد.

ريبيرو لنجوم الأهلى: الضغط وتضييق المساحات والمرتدات سلاحنا أمام بالميراس

حرص الإسبانى خوسيه ريبيرو المدير الفنى للنادى الأهلى على منح لاعبيه بعض التعليمات الفنية قبل مواجهة بالميراس البرازيلى.