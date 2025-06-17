شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يزاحم الأهلى بقوة فى صفقة ضم بيجاد رجب لصفوف اليد والان مع تفاصيل الخبر

يزاحم مسئولو نادى الزمالك ، النادى الأهلى بقوة ، لضم بيجاد مروان رجب لاعب سبورتنج فى صفوف فريق اليد لدعم الفريق بداية من الموسم الجديد بعقد يستمبر لمدة موسمين .

و حتى الأن لم يستقر بيجاد رجب على الإنتقال إلى أحد الناديين وسط تقديم هشام نصر نائب رئيس النادى عرض قوى للاعب فى ظل تمسك القلعة البيضاء فى ضمه خاصة أنه قدم اداء قوى مع الأبيض خلال فترة إعارته فى السوبرالأفريقى والكووس الأفريقية التى أقيمت فى النادى الأهلى مؤخرا .

حدد مسئولو اتحاد كرة اليد 29 يونيو الجارى موعداً لفتح باب القيد فى الموسم الجديد 2025- 2026، لأندية المحترفين ليستمر حتى 2 يوليو المقبل.

ويقام الموسم الجديد بمشاركة 18 فريقا على مرحلتين، حيث يقام الدور الأول بنظام الدورى من دور واحد على أن تشهد المرحلة الثانية تقسيم الأندية إلى مجموعتين من الأول إلى الثامن لتحديد البطل ومن التاسع إلى 18 لتحديد الهبوط.