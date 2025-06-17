شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يبحث تدعيم حراسة المرمى بعد رحيل محمد أبو جبل والان مع تفاصيل الخبر

يبحث مسؤولو نادي البنك الأهلي، تدعيم مركز حراسة المرمى خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بعد رحيل محمد أبو جبل عن الفريق عقب انتهاء تعاقده دون تجديده.

ويمتلك البنك الأهلي حارسي مرمى في قائمته حتى الآن، وهما، عبد العزيز البلعوطي الحارس الأساسي وأحمد صبحي، ومن المقرر أن يتم ضم حارس ثالث خلال الفترة المقبلة.

من ناحية أخرى، يعمل طارق مصطفى، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، على وضع قائمة احتياجات الفريق في الموسم الجديد، وذلك قبل الاجتماع المرتقب خلال الأيام المقبلة مع مجلس إدارة النادي.

وقرر طارق مصطفى، انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد في الأول من يوليو المقبل، وذلك بعد حصول لاعبي الفريق على راحة سلبية لمدة أسبوعين عقب انتهاء الموسم.

ويستمر طارق مصطفى مع البنك الأهلي خلال الموسم المقبل، حيث يمتد تعاقده مع الفريق حتى عام قادم.

وكان البنك الأهلي أنهى دوري موسم 2024-2025، في المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 38 نقطة، خلف المصري صاحب المركز الرابع برصيد 42 نقطة.