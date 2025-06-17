شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر فى بولندا يرافق بعثة شباب اليد حتى مغادرة المطار إلى مدينة كيلسى والان مع تفاصيل الخبر

كشف نبيل خشبة أمين صندوق إتحاد كرة اليد ورئيس بعثة منتخب الشباب فى بطولة العالم عن مرافقة سفير مصر فى بولندا أحمد الأنصارى للبعثة حتى مغادرة مطار بولندا تمهيدا للوصول إلى مدينة كيلسى لخوض منافسات بطولة العالم المقرر إقامتها خلال الفترة من 18 حتى 29 من يونيو الجارى فى بولندا.

وقال خشبة فى تصريح لـ الخليج 365 ، أن المنتخب أدى أول مران منذ قليل تحت قيادة المدير الفنى مجدى أبو المجد إستعدادا لضربة بداية البطولة أمام السعودية غدا .

وبدأ منتخب الشباب رحلة التوجه إلى بولندا فجر اليوم، حيث يرأس البعثة نبيل خشبة أمين صندوق اتحاد اليد.

جاءت قائمة منتخب شباب اليد كالتالى: يوسف وليد، يوسف ناجي، محمد مؤمن، عمر بركة، عمر عدلان، محمد عبد الغني، محمد صلاح، زياد حشاد، محمد وائل، فراس مروان، يوسف عبدالغني، محمد عماد (أوكا)، زياد عبدالرحيم، ياسين سالم، عمر هيمن، معاذ عزب، بلال إبراهيم مسعود، وأحمد تغيان، ويرأس البعثة نبيل خشبة أمين صندوق الاتحاد.

ويلعب منتخب الشباب ضمن المجموعة الثامنة والتي تضم كلا من: إسبانيا - مصر - البحرين - السعودية.