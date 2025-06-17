شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر : الزمالك وثق عقد الجزيرى في اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر مقرب من التونسى سيف الجزيرى لاعب فريق الزمالك أن عقد اللاعب مع الفريق تم توثيقه في اتحاد الكرة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لليوم السابع أنه لم يتم التواصل من مجلس الزمالك مع اللاعب بشأن تسويقه أو إعارته، فالجزيرى لاعبا في الزمالك لمدة موسمين بعقد موثق في اتحاد الكرة.

وحسم مسئولو نادى الزمالك مصير الثنائى التونسى سيف الجزيرى وأحمد الجفالى لاعبى الفريق فى الموسم الجديد، بعد أن أوصت لجنة التخطيط بتسويق الثنائى فى الصيف.

وجاء الاستقرار على تسويق الثنائى التونسى لإفساح مكان للاعبين أجانب فى الفريق من المقرر التعاقد معهم بالانتقالات الصيفية الجارية.