شكرا لقرائتكم خبر عن ملامح القائمة الأولية للزمالك فى الموسم المقبل.. وهوية مدرب الفريق الجديد والان مع تفاصيل الخبر

يسابق مسئولو نادى الزمالك الزمن لحسم ملف الراحيلن،واللاعبون المستمرون مع الفريق في الموسم الجديد،قبل إرسال القائمة الأولية للفريق لتسجيلها في اتحاد الكرة قبل يوم 28 يونيو الجارى حسب القوانين والتعليمات.

ويسلط الخليج 365 الضوء في السطور التالية الإجابة على أبرز الأسئلة التي تخص القائمة الأولية للفريق.

س: كيف يفكر الزمالك في القائمة الأولية اللفريق؟

ج: تواصل لجنة التخطيط بنادى الزمالك اجتماعاتها المستمرة مع جون إدوارد المقرر تعيينه في منصب المدير الرياضى للنادى،لوضع خطة وملامح القائمة الأولية للموسم الجديد،خاصة أن هناك رغبة قوية في تحقيق أقصى استفادة مادية من خلال تسويق اللاعبين المقرر رحيلهم عن القلعة البيضاء.

س: هل يتدخل أيمن الرمادى مع الزمالك في تحديد القائمة الأولية؟

ج: مسئولو نادى الزمالك طالبوا أيمن الرمادى بضرورة تجهيز تقريره عن الفريق خلال مدة الشهر التي تولى فيها تدريب القلعة البيضاء،من أجل الاستعانة بعد في تحديد ملف الراحلين عن القلعة البيضاء في الموسم الجديد واللاعيبة الذين أوصى المدرب باستمرارهم.

س: من الأقرب لعدم التسجيل في القائمة الأولوية للزمالك؟

ج: هناك أكثر من لاعب تأكد عدم وجوده في القائمة الأولية،وهم، محمد عاطف،حازم أسامة، أحمد رفاعي،أحمد مجدى،محمد عبد الشافى،سيدى ندياى ،محمود الشناوى،أحمد مجدى،وجيفرسون كوستا،وهناك أخرون سيتم تسجيلهم للاستفادة من تسويقهم عن طريق خروجهم للبيع أو الإعارة.

س: ما هي ملامح قائمة الزمالك الأولية في الموسم الجديد؟

ج: حراسة المرمى : محمد صبحي،محمد عواد،خط الدفاع: أحمد فتوح،محمود حمدي "الونش" حسام عبد المجيد،عمر جابر،محمود بنتايج،صلاح مصدق،أحمد محمود،أحمد حسام ومصطفى الزناري،خط الوسط : نبيل عماد دونجا،محمد شحاتة،عبد الله السعيد،سيف جعفر،خط الهجوم:مصطفى شلبي،سيف الجزيري، وناصر ماهر ومحمد السيد وأحمد عبد الرحيم"إيشو" ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" وناصر منسي.

س: ما موقف مدرب الزمالك الزمالك الجديد؟

ج: يميل مسئولو نادى الزمالك إلى تعيين مدرب أجنبى من المدرسة البرتغالية في الموسم الجديد،خاصة أنهم البرتغاليين الأقرب للنجاح مع القلعة البيضاء ومعظمهم على دراية كبيرة بالكرة المصرية والأفريقية،الأمر الذى يؤهلهم للنجاح،وتُعقد اجتماعات مستمرة بين مسئولي القلعة البيضاء لحسم هذا الملف.