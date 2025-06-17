شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تضع ضوابط لمواعيد مباريات الأندية المُشاركة فى بطولات أفريقيا منعا للتأجيلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة منح 3 أيام للنادى الذي يلعب في بطولة إفريقيا على أرضه كفترة زمنية بين مباريات الدورى فى الموسم الجديد ، و4 أيام إذا كانت المباراة في بطولة إفريقيا خارج الأرض على أن يتم وضع هذا البند فى لائحة الدورى الجديد، منعا لطلب أى ناد تأجيل مبارياته فى الدورى بسبب ارتباطاته الأفريقية.

وأصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات مباراتي النهائي وتحديد المركز الثالث والرابع لكأس عاصمة مصر ، طبقًا للائحة المسابقة ولائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة موسم 2024-2025.

وجاءت العقوبات على النحو التالي:

مباراة سيراميكا و البنك الأهلي :

إيقاف محمد إبراهيم أبو اليزيد الشناوي لاعب فريق البنك الأهلي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف أسامة فيصل أحمد عبد الهادي لاعب فريق البنك الأهلي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مع تطبيق المادة 54 من لائحة مسابقة دوري Nile موسم 2024-2025 الخاصة بحالات الإنذارات على الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين.