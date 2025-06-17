الرئيس التنفيذي ليونايتد متمسك بالفوز بالدوري عام 2028 في الذكرى الـ 150 لتأسيسه

الرياص - اسماء السيد - لندن : لا يزال المدير التنفيذي لنادي مانشستر يونايتد الانكليزي لكرة القدم عمر برادة متمسكا بهدفه الطموح المتمثل بالفوز بلقب الدوري الممتاز عام 2028، احتفالا بالذكرى السنوية الـ 150 لتأسيس "الشياطين الحمر"، على الرغم من موسم سيء جدا لفريق المدرب البرتغالي روبن أموريم.

عاش بطل برميرليغ 20 مرة أسوأ موسم في الدوري منذ هبوطه في موسم 1973 1974، فاحتل المركز الخامس عشر بفارق 42 نقطة عن ليفربول البطل.

كما خسر "الشياطين الحمر" نهائي الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) أمام توتنهام 0 1، ليغيبوا عن المسابقات الأوروبية في الموسم المقبل.

أطلع برادة فريق عمله في أولد ترافورد على رؤيته "المشروع 150" في أيلول/سبتمبر من العام الماضي، موضحا هدفه الفوز بلقبَي الدوري ودوري السوبر للسيدات عام 2028.

وفي حين يواجه رجال يونايتد مهمة صعبة، فإن فريق السيدات الذي لم يسبق له الظفر بلقب الدوري، سيضطر إلى مقارعة تشلسي المهيمن على الألقاب الستة الماضية.

أنهت سيدات يونايتد الدوري في المركز الثالث بفارق 16 نقطة عن سيدات تشلسي البطلات اللواتي تغلبن عليهن أيضا في نهائي كأس الاتحاد (3 0) في 18 أيار/مايو.

يعتقد برادة، الرئيس السابق لعمليات كرة القدم مع الجار اللدود سيتي، أن تحقيق لقبَين تواليا خلال ثلاث سنوات أمر ممكن، رغم التحديات الهائلة.

قال في مقابلة مع مجلة "يونايتد وي ستاند" للمشجعين والتي ستُنشر الأربعاء "الأمر يتطلب وضع سلسلة من الأهداف ضمن إطار زمني محدد، حتى نتمكن من تركيز جهودنا وطاقتنا على هذا الهدف".

وأضاف متسائلا "هل يستطيع الفريق الفوز بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز بحلول عام 2028؟ بالطبع".

وتابع "لقد أنهينا (الموسم المنصرم) للتو في المركز الخامس عشر، ويبدو الأمر مستحيلا. لكن لماذا لا نسعى لتحقيقه؟" لماذا لا نبذل قصارى جهدنا؟".

وسيحتفل يونايتد، بعد ثلاث سنوات، بمرور 150 عاما على تأسيسه تحت اسم نيوتن هيث عام 1878.

لم يُتوّج بطلا لـ "بريميرليغ" منذ أن قاده المدرب الأسطوري "السير" الاسكتلندي أليكس فيرغوسون في موسمه الاخير إلى الظفر بلقب 2012 2013.