شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر: التظلمات لم تتسلم شكوى الزمالك ضد زيزو لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر،أن لجنة التظلمات لم تتسلم شكوى نادى الزمالك ضد أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق السابق،المنتقل حديثاً إلى النادى الأهلي.

وأكد المصدر خلال تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” أن إجازة العيد ربما تسببت في تعطيل تقديم شكوى الزمالك ضد "زيزو".

وأوضح المصدر،أن لجنة التظلمات ستتعامل مع شكوى نادى الزمالك ضد زيزو فور وصولها،وإخطار الجهات المسئولة بأخر تطورات الملف.

وقرر مسئولو نادى الزمالك شكوى "زيزو" إلى لجنة التظلمات، بعد إعلان الأهلى ضمه رسمياً في صفقة انتقال حر، حيث تعد هذه خطوة تمهيدية لشكوى اللاعب في الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

وكان نادى الزمالك أرسل خطاباً إلى اتحاد الكرة أكد فيه بأن عقد اللاعب (زيزو) ما زال مستمرًا مع النادي، وينتهي بتاريخ 1/ 7/ 2025، تاريخ آخر قسط مستحق بعقده مع النادي، وأنه لا يجوز بأي حال من الأحوال انتقال اللاعب إلى أي نادٍ آخر قبل نهاية عقده.

وأكد الزمالك في خطابه المرسل إلى اتحاد الكرة تمسكه بالموعد الرسمي المُعلن من الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA (أعلى جهة رياضية لكرة القدم في العالم) بانتهاء الموسم الرياضي بمصر بتاريخ 30 /6/ 2025، وهو الأمر الذي لا يحق معه للاعب الانتقال إلى أي نادٍ آخر خلال سريان الموسم الرياضي الحالي وسريان عقده مع النادي نهائيًا، حتى إذا تم فتح فترة القيد الاستثنائية لأي نادٍ آخر قبل نهاية عقد اللاعب مع النادي.

وعقب نهاية مباراة الزمالك أمام بيراميدز انتهى عقد زيزو مع نادى الزمالك بنهاية الموسم الكروى الحالى 2024-2025،وبحسب لوائح الاتحاد المصري لكرة القدم، أصبح زيزو لاعبًا حرًا بداية من اليوم 6 يونيو 2025، مما أتاح له الانضمام للأهلى دون الحاجة إلى موافقة الزمالك.