شكرا لقرائتكم خبر عن ريبيرو يرفض الإستعانة بـ يحيى عطية الله أمام بالميراس البرازيلي والان مع تفاصيل الخبر

خرج المغربي يحيى عطية الله ظهير أيسر الأهلي من حسابات الجهاز الفني للفريق بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو في مباراة بالميراس البرازيلي في كأس العالم للأندية.

وطالب كثيرون طالبوا بمشاركة يحيى عطية الله في مباراة بالميراس، وأكدوا أن الظهير المغربي يمتلك خبرات طويلة وإمكانيات فنية عالية يحتاجها الفريق أمام بطل البرازيل وسيكون مُفيد للفريق بشكل أفضل من أحمد نبيل كوكا أو كريم الدبيس.

لكن خوسيه ريبيرو رفض هذا الاقتراح وأصر على مواصلة استبعاد الظهير المغربي من حساباته في بطولة كأس العالم للأندية بعدما تقرر رحيل اللاعب من الأهلي عقب انتهاء إعارته بانتهاء بطولة كأس العالك للأندية.

وأنتقل يحيى عطية الله من سوتشي الروسي للأهلي الصيف الماضي لمدة موسماً على سبيل الإعارة ، وتقرر رحيل اللاعب بعد العودة من أمريكا حيث رفض مسئولو القلعة الحمراء شراء اللاعب نهائياً لأسباب فنية.

ويستعد الأهلي لمواجهة بالميراس البرازيلي في السابعة من مساء بعد غد ، الخميس ، بتوقيت القاهرة على استاد ميت لايف بمدينة نيو جيرسي الأمريكية في ثاني مباريات دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية.

ويسعى الأهلي للفوز على بطل البرازيل من أجل الإقتراب من الصعود إلى دور الـ16 بمونديال الأندية بعد التعادل السلبي مع إنتر ميامي الأمريكي في الجولة الأولى للبطولة.