شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى طولان يكشف موعد إعلان قائمة منتخب مصر فى كأس العرب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد الجهاز الفني للمنتخب الوطني الذي يشارك في بطولة كأس العرب بقطر في ديسمبر المقبل بقيادة حلمي طولان أنه لا يوجد حالياً أسماء مرشحة للانضمام للفريق .
وقال طولان أن هناك اتفاقاً بين الجهاز الفني للمنتخب المشارك في كأس العرب والاتحاد المصري لكرة القدم يقضي بأن الأولوية في اختيار اللاعبين للمنتخب الوطني الأول ، بحيث يختار المنتخب الأول أولاً مَن يشاء من اللاعبين في قائمته و يعقب ذلك إعلان قائمة المنتخب المشارك في كأس العرب خلال الفترات الإعدادية التي تسبق البطولة ، مشيراً إلى أن الباب مفتوح للجميع لتمثيل الكرة المصرية.
وكان الجهاز الفني للمنتخب الوطني المشارك في كاس العرب قد عكف خلال الفتره الماضيه التي تزامنت مع الأجندة الدولية على متابعة المنتخبات التي أوقعتها القرعة في مجموعة واحدة مع منتخب مصر في كأس العرب وهي منتخبات الأردن والإمارات انتظاراً للفريق الثالث من بين منتخبي الكويت وموريتانيا.
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