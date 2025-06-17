شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تغلظ عقوبة الإنسحاب فى لائحة الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت رابطة الأندية المصرية المحترفة، على تغليظ العقوبات المادية على أي فريق يهدد بالانسحاب من الدوري سواء في مباراة واحدة أو من المسابقة كاملة.

يأتي ذلك منعا لتكرار أزمة انسحاب فريق الأهلى أمام الزمالك في مباراة القمة بالموسم الماضى، وحالة التضارب التى صاحبتها بشأن تطبيق اللائحة.

كما استقرت الرابطة على إضافة توضيحات للبند الخاص بالانسحاب من المباريات في لائحة الدوري المصري الممتاز بالموسم المقبل بحيث لا يكون هناك أي تضارب في تفسيره.

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة موعد انطلاق مسابقة الدورى الممتاز للموسم الجديد 2025 – 2026، عقب اجتماعها الأخير مع اتحاد الكرة ورؤساء أندية الدورى الممتاز، حيث تنطلق المسابقة يوم 8 أغسطس المقبل.

كما أعلنت رابطة الأندية انتهاء الدورى المصرى في مايو 2026، ليكون هذا الموسم هو الثاني على التوالي الذي تنجح فيه الرابطة فى الوفاء بتعهدها بإنهاء المسابقة بالتزامن مع مواعيد الدوريات الأوروبية الكبرى، بعد سنوات من الارتباك والتأجيلات التي أثرت على انتظام جدول المسابقة.