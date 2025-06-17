شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مبارايات منتخب شباب اليد فى بطولة العالم ببولندا والان مع تفاصيل الخبر

يستعد منتخب شباب كرة اليد بقيادة مديره الفنى مجدى أبوالمجد، لخوض منافسات بطولة العالم، المقرر إقامتها خلال الفترة من 18 إلى 29 يونيو الجارى، فى بولندا حيث وصلت البعثة اليوم .

ويلعب منتخب الشباب ضمن المجموعة الثامنة والتي تضم كلا من: إسبانيا - مصر - البحرين - السعودية.

ويبدأ منتخب شباب اليد ،مواجهاته بلقاء السعودية يوم 18 يونيو 3 عصرا ثم البحرين 19 يونيو 3 عصرا وأخيرا اسبانيا يوم السبت المقبل فى نفس التوقيت 3 عصرا أيضا .

جاءت قائمة منتخب شباب اليد كالتالى: يوسف وليد، يوسف ناجي، محمد مؤمن، عمر بركة، عمر عدلان، محمد عبدالغني، محمد صلاح، زياد حشاد، محمد وائل، فراس مروان، يوسف عبدالغني، محمد عماد (أوكا)، زياد عبدالرحيم، ياسين سالم، عمر هيمن، معاذ عزب، بلال إبراهيم مسعود، وأحمد تغيان.