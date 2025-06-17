شكرا لقرائتكم خبر عن 14 ديسمبر موعد فترة القيد الثانية للموسم الجديد فى اتحاد الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

حدد مسئولو اتحاد الكرة الطائرة يوم 14 ديسمبرالمقبل موعدا لفترة القيد الشتوية الثانية للموسم المحلى الجديد 2025- 2026، حيث يتم فتح باب القيد فى الفترة الأولى لأندية الرجال والسيدات للموسم المحلي الجديد يوم 10 أغسطس، على أن يستمر حتي يوم 11 سبتمبر المقبل.

وتفيد الضوابط الجديدة بإتحاد الكرة الطائرة بأن الفرق الحاصلة على المركزين الأول والثاني فى الترتيب بالدوري لها الحق فى التعاقد الجديد (من خارج النادي) بعدد "2" لاعب أو لاعبة فقط.

كما أخطر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة الأندية، بعدم الإعتراف بأي انتقالات تتم قبل صدور نشرة التعليمات التنظيمية الخاصة بتنظيم انتقالات اللاعبين علي صعيد الممتاز أ، ب والناشئين.