شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يخطط لتجديد التعاقد مع أحمد عيد قبل يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

يخطط مسؤولو النادي المصري، لتجديد التعاقد خلال الفترة المقبلة مع أحمد عيد ظهير أيمن الفريق البورسعيدي، وذلك مع اقتراب نهاية تعاقده مع النادي في يونيو 2026، حيث يحق للاعب التوقيع مجاناً لأي ناد في يناير المقبل.

كان المصري ضم أحمد عيد قادماً من الزمالك، بعقد يمتد لـ 3 مواسم اعتبارًا من موسم 2023-2024 وحتى نهاية موسم 2026-2025.

ووجه المصري الشكر إلى التونسي فخر الدين بن يوسف بعد انتهاء تعاقده بنهاية الموسم الماضي، دون تجديده، كما استقر مسئولو على رحيل 4 لاعبين آخرين وهم، النيجيري جون إيبوكا، السنغالي بابا بادجي، الغاني ليتسويل أمانونكا، والغيني أمادو باه.

كما استقر مجلس إدارة النادي المصري على تدعيم الفريق البورسعيدي بـ8 صفقات جديدة على الأقل من بينهم عدد من اللاعبين الأجانب المميزين، استعداداً للموسم المقبل والمشاركة في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقرر المصري تكليف ميمي عبد الرازق المدير الفني للفريق، برئاسة لجنة التخطيط المقرر تشكيلها خلال الأيام المقبلة استعداداً للموسم الجديد، وذلك بعد انتهاء مهمته مع الفريق البورسعيدي ونجاحه في قيادة المصري لحسم المركز الرابع في المربع الذهبي بنهاية الموسم.

وتولى ميمي عبد الرازق مهمة تدريب فريق المصري في آخر جولتين من عمر مسابقة الدوري، خلفاً للتونسي أنيس بوجلبان الذي رحل لتراجع النتائج، حيث نجح عبد الرازق في الفوز على البنك الأهلي بهدف نظيف، ثم تغلب على حرس الحدود بثنائية نظيفة، لينهي الموسم في المركز الرابع برصيد 42 نقطة.