شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مرعى يتولى تدريب سلة سبورتنج بالموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

قرر مسئولو نادى سبورتنج تعيين أحمد مرعى مديرا فنيا لفريق كرة السلة رجال، خلفا لأشرف توفيق ، الذى رحل عن تدريب الفريق.

ومن المقرر أن يتولى مرعى تدريب سبورتنج بالموسم الجديد على أن يبدأ مع سلة سبورتنج فترة الإعداد للموسم خلال الأيام المقبلة.

وكان أحمد مرعى مديرا فنيا لسبورتنج خلال سنوات ماضية، وحقق معهم عدة ألقاب منها ورى المرتبط و السوبر كأس مصر عدة مواسم، ثم انتقل لتدريب الاتحاد السكندرى ومنه إلى الزمالك.

ويتولى أحمد مرعى حاليا تدريب المنتخب الأولمبى لكرة السلة، و شارك في بطولة التحدى الدولية للشباب التي تقام بالصين ، وحقق خلالها الفوز على منتخبات الولايات المتحدة والصين وألمانيا .

