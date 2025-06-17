شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرد على عقوبة تريزيجيه والشحات وأزمة بن شرقي وزيزو وإصابة عاشور والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الساحة الكروية المصرية بصفة عامة والأهلاوية على وجه الخصوص تساؤلات عديدة هامة تتعلق بتداعيات مباراة الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي في إفتتاح كأس العالم للأندية التي أقيمت صباح أمس الأول الأحد، وإنتهت بالتعادل السلبي.

التساؤلات التي شغلت الشارع الأهلاوي تعلقت بنجوم كبار داخل فريق الأهلي ، وهم محمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي وحسين الشحات وإمام عاشور.

وكشف عماد النحاس المدرب العام للأهلي في تصريحات لقناة الأهلي، النقاب عن كواليس كثيرة خاصة بما تردد حول النجوم السابقين وهو ما نستعرضه في سياق السطور التالية:

في البداية، قال عماد النحاس أن الجهاز الفني للفريق قرر توقيع غرامة مالية ضد تريزيجيه بعدما طلب تسديد ركلة الجزاء التي اُحتسبت للأهلي خلال مباراة إنتر ميامي لأنه خالف التعليمات بصرف النظر عن إهدار هذه الركلة.

وواصل النحاس: هناك ترتيب 5 أسماء لتسديد ركلات الجزاء ، والترتيب، هو : وسام أبو علي ثم تريزيجيه ثم زيزو ثم إمام عاشور ثم أفشة.

وأضاف: تريزيجيه قرر تسديد الكرة رغم أن هذا ليس دوره وهذا خطأ لذا تم توقيع غرامة عليه رغم إنه لاعب كبير وأحد نجوم منتخب مصر لكن اللوائح يتم تطبيقها على الجميع، وشدد النحاس على أن تريزيجيه تقبل العقوبة التي وقعت عليه لأنه يعرف أنه أخطأ".

وأكد المدرب العام للأهلي، أن قرار توقيع غرامة ضد تريزيجيه غير مُرتبط بإهدار ركلة الجزاء ..فالقرار كان سيتم تطبيقه حتى لو سجل اللاعب هدفاً من ركلة الجزاء.

وشهدت هذه المباراة لقطة جدلية كبيرة، حيث حصل الأهلي على ركلة جزاء ، ورفض تريزيجيه ترك الكرة لأياً من زملاؤه بالفريق لتسديدها رغم أنه كان في الترتيب رقم 2 بعد وسام أبو علي الذي كان متواجدا داخل أرضية الملعب أيضًا.

كما برر النحاس استبدال أحمد سيد زيزو خلال مباراة إنتر ميامي على الرغم من دخوله كبديل في الشوط الأول من المباراة ، قائلاً: زيزو لاعب كبير وانضمامه للأهلي يمثل إضافة وتأثير فني إيجابي واستبداله جاء مراعاة للحمل البدني.

وأضاف المدرب العام للأهلي: تم تحديد 60 دقيقة فقط لمشاركة زيزو في المباراة ، لمراعاة الحمل البدني للاعب في اللقاء وهذا هو السبب وراء استبداله.

ودخل زيزو بديلاً في مباراة الأهلي وإنتر ميامي في الدقيقة 14 من الشوط الأول بدلاً من إمام عاشور الذي تعرض للإصابة، قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 79 من عمر المباراة.

على صعيد متصل ، أكد النحاس أن استبعاد المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق من المشاركة في المباراة ذاتها، لم يكن مرتبطًا بأي تقصير أو موقف سلبي من اللاعب، بل جاء نتيجة لتغيرات اضطرارية في خطة المباراة بعد إصابة إمام عاشور.

وأضاف: نتفهم حزن بن شرقي لعدم المشاركة، وهذا أمر طبيعي لأي لاعب محترف يطمح لخدمة فريقه، لكن ما نؤكده أن اللاعب لم يصدر منه أي تصرف خارج عن النص، وكان في قمة الالتزام.

أما عما تردد بشأن توقيع عقوبة على حسين الشحات بسبب إهدار فرصة سهلة في اللحظات الأخيرة من اللقاء ، فقد قال النحاس : الشحات مر بمراحل عديدة أثناء سيره بالكرة وكان يُفكر كل ثانيتين في أمر مختلف إلى أن تدخل لاعبي إنتر ميامي ليفقد الشحات الكرة وتضييع فرصة سهلة للأهلي للتسجيل ، وواصل النحاس: لم يتم توقيع أي عقوبة على حسين الشحات بسبب إضاعة الفرصة الأخيرة في المباراة.

وتحدث مدرب الأهلي عن إصابة إمام عاشور في الكتف خلال مباراة إنتر ميامي ، قائلاً: أمر مؤسف بالطبع لأن إمام لاعب كبير ومؤثر لكنها قضاء وقدر وتم إجراء جراحة عاجلة للاعب ونمتى عودته بشكل سريع.

ويستعد الأهلي لمواجهة بالميراس البرازيلي في السابعة من مساء بعد غد ، الخميس ، بتوقيت القاهرة على استاد ميت لايف بمدينة نيو جيرسي الأمريكية في ثاني مباريات دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية.