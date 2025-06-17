شكرا لقرائتكم خبر عن بنتايج يضمن الاستمرار مع الزمالك في الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

ضمن المغربى محمود بنتايج لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، تواجده مع الفريق في الموسم الجديد، في ظل قناعة الأجهزة الفنية المتوالية على الفريق بمستوى اللاعب، وكذلك مجلس الإدارة ولجنة التخطيط أيضا بالنادى.

ويٌعد بنتايج هو اللاعب الأجنبي الوحيد في الزمالك الذى عرف مصيره مع الفريق في ظل تسم الإدارة به، وتفعيل بند الشراء في عقد اللاعب، والتوقيع للزمالك 3 مواسم ف ظل سياسة النادى الحفاظ على العناصر المميزة بالفريق.

وكانت الفترة الماضية شهدت أنباء عن تلقى بنتايج عروض للرحيل عن الزمالك إلا أن مصدر مقرب من اللاعب كشف أن اللاعب لا يفكر في الرحيل عن الأبيض في ظل ارتباطه بعقد، ويسعى لتحقيق بطولات مع الزمالك الفترة المقبلة.