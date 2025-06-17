شكرا لقرائتكم خبر عن انقسام داخل الزمالك بشأن تجديد عقد عبد الله السعيد.. وأصوات تطالب برحيله والان مع تفاصيل الخبر

سادت حالة من الانقسام داخل مجلس إدارة نادي الزمالك حول ملف تجديد عقد عبد الله السعيد، نجم الفريق،والذي انتهى تعاقده رسميًا مع النادي، وأصبح من حقه التوقيع لأي نادٍ آخر خلال الفترة الحالية.

وكشف مصدر داخل القلعة البيضاء، أن أحد أعضاء مجلس الإدارة أبدى رفضه القاطع لفكرة تجديد عقد عبد الله السعيد، مشددًا خلال أحد الاجتماعات على ضرورة "خفض معدل الأعمار السنية داخل الفريق"، في إشارة إلى توجه النادي لتجديد دماء الفريق بالعناصر الشابة.

وأشار العضو ذاته إلى أن اللاعب إذا لم يوافق على شروط الزمالك بشأن التجديد، فعلى الإدارة "توجيه الشكر له"، والاكتفاء بالفترة التي قضاها بقميص الأبيض.

كما أن هناك أضواتاً تطالب بتجديد عقد عبد الله السعيد،وترى أن اللاعب من العناصر والركائز الأساسية التى لا غنى عنها فى صفو الفريق.

يأتي ذلك في وقت يترقب فيه اللاعب عقد جلسة حاسمة مع مسؤولي النادي فور عودته من الإجازة التي يقضيها حاليًا خارج مصر، لحسم مستقبله بشكل نهائي.

وتنتظر إدارة نادي الزمالك عودة عبد الله السعيد من ألمانيا، لفتح ملف تجديد تعاقده الذي انتهى بنهاية الموسم الماضي.

وكانت إدارة الزمالك توصلت فى أكثر من مرة لاتفاق مع عبد الله السعيد على التجديد، إلا أن تعديل بعض الاتفاقات أدى لتعطل الملف ولم يتم حسم تجديد عبد الله للزمالك.

ويمتلك عبد الله السعيد عدة عروض محلية ويقوم اللاعب فى الوقت الحالى بدراستها بشكل جدى، تحسبًا لعدم تجديد تعاقده مع الزمالك، لاسيما وأن اللاعب يمنح الأولوية للقلعة البيضاء.