شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي في بطولة كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

يترقب جمهور النادي الأهلي مباراة الفريق المرتقبة أمام بالميراس البرازيلي في بطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً في أمريكا لإنها ستكون حاسمة في مشوار المارد الأحمر ببطولة كأس مونديال الأندية.

موعد مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية

ويلتقي الأهلي مع بالميراس البرازيلي في السابعة من مساء بعد غد ، الخميس ، بتوقيت القاهرة على استاد ميت لايف بمدينة نيو جيرسي الأمريكية في ثاني مباريات دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية.

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس العالم للأندية

وانتهت مواجهة بالميراس أمام بورتو بالتعادل السلبي بدون أهداف رغم إثارة المواجهة ، وبذلك يتساوى كل من الأهلي وبورتو وبالميراس وإنتر ميامي في كل شيء من حيث النقاط وعدد الأهداف.

وحال انتهت المجموعة بالتساوي بين فريقين أو أكثر يتم اللجوء للمواجهات المباشرة ثم فارق الأهداف ثم عدد الأهداف المسجلة وحال استمر التساوي يتم اللجوء للعب النظيف من حيث البطاقات الصفراء والحمراء.

وكان الأهلي أقل فريق قد حصل على بطاقات إذ حصل على بطاقة صفراء واحدة كانت من نصيب مروان عطية ويليه بورتو بطاقتين وبالميراس ثلاثة وأخيرا إنتر ميامي أربع بطاقات.

وكان الأهلي قد خاض مباراة الافتتاح أمام إنتر ميامي وانتهت المواجهة بالتعادل السلبي في مدينة ميامي بولاية فلوريدا.