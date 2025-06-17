شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه يجتمع بعلاء نبيل واللجنة الفنية لمناقشة برنامج الإعداد لمونديال الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد أسامة نبيه المدير الفنى لمنتخب مصر للشباب تحت 20 عاما، اجتماعا مع علاء نبيل المدير الفنى لاتحاد الكرة واللجنة الفنية لمناقشة برنامج وخطة الإعداد لكأس العالم للشباب المقرر له فى شيلى سبتمبر المقبل.

وقدم نبيه تصوره لبرنامج الاعداد خلال شهرى يوليو وأغسطس المقبلين قبل السفر إلى شيلى للمشاركة فى المونديال.

ونجح منتخب الشباب فى التأهل لكأس العالم للشباب بصحبة منتخبات المغرب ونيجيريا وجنوب افريقيا، بعد بطولة أمم أفريقيا للشباب التى أقيمت فى مصر خلال الفترة من 27 ابريل الماضى حتى 18 مايو الجارى.

وأكد أسامة نبيه ، المدير الفني لمنتخب مصر تحت 20 سنة، أن نتيجة قرعة بطولة كأس العالم للشباب المقرر أن يخوضها "الفراعنة" فى تشيلي من 27 سبتمبر إلى 18 أكتوبر المقبلين بأنها قوية لأنه لم يعد هناك فرق ضعيفة، خاصة أن المنتخبات المشاركة هى الأفضل من كل أنحاء العالم ..وتضم مجموعة مصر كلا من: "تشيلي واليابان ونيوزيلاند".

وأضاف أسامة نبيه، "علينا الاستعداد جيدا للبطولة من خلال فترة إعداد متكاملة، وأنا متفائل بأننا سنقدم بطولة تليق باسم مصر وسندافع عن أحلامنا بقوة، وسنبذل قصاري جهدنا من أجل إسعاد الجمهور المصري".

من جانبه، قال حمادة أنور المدير الإدارى للمنتخب إن الفراعنة قادرون على إسعاد جماهيرهم، مشددا على أنه يوجد برنامج إعداد قوي سيضم كل اللاعبين المتميزين من المحترفين والمحليين بحثا عن التشكيل الأفضل لتمثيل مصر فى هذا المعترك العالمي الكبير.