شكرا لقرائتكم خبر عن هاني حسام ينهي ترتيبات إقامة الأهلي في نيوجيرسي قبل مواجهة بالميراس والان مع تفاصيل الخبر

أنهى هاني حسام، المدير التنفيذي لشركة الأهلي للخدمات الرياضية، الذي سبق بعثة الفريق إلى مدينة نيوجيرسي، كافة إجراءات إلإقامة في الفندق، وكذلك قام بالترتيب في كل الأمور الخاصة بملاعب التدريب ووسائل التنقل، قبل مواجهة بالميراس البرازيلي في كأس العالم للأندية.

وحرص هاني حسام على التنسيق الكامل مع المهندس خالد مرتجي رئيس بعثة الأهلي في أمريكا، ومحمد يوسف المدير الرياضي، وكذلك مع الجهازين الفني والإداري، فيما يخص ترتيبات إقامة الفريق في نيوجيرسي ، واطمأن المدير التنفيذي لشركة الأهلي للخدمات الرياضية على توافر كل سبل الراحة خلال إقامة البعثة في نيوجيرسي، وهو ما جعله محل إشادة من جميع أفراد البعثة.

ويعمل هاني حسام بشكل مستمر لترتيب كافة الإجراءات الخاصة بإقامة بعثة الأهلي، ويبدأ الأهلي استعداداته لمواجهة بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية، والمقرر إقامتها يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت أمريكا - السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب ميتلايف في نيويورك.

وخاض الأهلي مواجهة الجولة الأولى أمام إنتر ميامي الأمريكي والتي أقيمت على ملعب هارد روك في ميامي، وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف ، ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن بطولة كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي