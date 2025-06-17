شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز الطبى للزمالك يقترب من الرحيل.. وتغييرات إدارية مرتقبة والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر بنادى الزمالك أن الجهاز الطبى للفريق الأبيض برئاسة محمد أسامة اقترب من الرحيل خلال الفترة المقبلة، رغبة من الإدارة فى التغيير، ضمن خطة التجديد وإعادة البناء التى ينتهجها النادى فى الموسم الجديد.

وقال المصدر، خلال تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، إن مسئولي نادى الزمالك يدرسون العديد من البدائل في الفترة الحالية لخلافة محمد أسامة، وتكوين الجهاز الطبي الجديد، موضحاً في ذات الوقت أن هناك نية لتغيير الجهاز الإدارى.

في سياق مختلف حسم مسئولو نادى الزمالك مصير الثنائى التونسى سيف الجزيرى وأحمد الجفالى لاعبى الفريق فى الموسم الجديد، بعد أن أوصت لجنة التخطيط بتسويق الثنائى فى الصيف.

وجاء الاستقرار على تسويق الثنائى التونسى لإفساح مكان للاعبين أجانب فى الفريق من المقرر التعاقد معهم بالانتقالات الصيفية الجارية.

ويأتى البدء فى تسويق الجزيرى فى ظل تراجع مستواه مع الفريق الفترة الأخيرة، وفيما يخص الجفالى فيعانى من إصابة العضلة الأمامية بعد إصابته بالخلفية أيضا، وفى الفترة الحالية يحتاج إلى متابعة دقيقة، ويخضع للفحوصات فى تونس على هامش الإجازة التى حصل عليها من النادى بعد نهاية الموسم.

وكان مصدر بالزمالك كشف أن الجزيرى وقع على عقوده مع الزمالك خلال الأشهر الماضية، لكن توثيقها في اتحاد الكرة متوقف على قرار باستمراره.

وأضاف المصدر أنه حال التعاقد مع صفقة قوية، لن يتم توثيق العقود، ويتم رحيل اللاعب عن الأبيض لإفساح مكان في القائمة للاعبين الأجانب المقرر التعاقد معهم في الصيف، في المقابل حال الفشل في ضم صفقة سوبر يتم توثيق العقود ثم خروج اللاعب للإعارة.