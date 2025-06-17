شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى عن العرض الأمريكى لضم وسام أبو على: مجرد مكالمة وننتظر عرضا رسميا والان مع تفاصيل الخبر

يترقب مسئولو النادى الأهلى وصول عرض رسمى من نادى ريد بولز الأمريكى الذى عرض الحصول على خدمات الفلسطينى وسام أبو على مهاجم الفريق بعد انتهاء بطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً في أمريكا.

الأهلي يترقب عرضًا رسميًا من ريد بولز الأمريكي لضم وسام أبو علي

وتلقى وسام عدة عروض خارجية خلال الفترة الأخيرة من أندية خارجية بعضها من الخليج والآخر من أوروبا لكن الأكثر جدية كان من أندية أمريكية وتحديداً من نادى ريد بولز.

في هذا الشأن، قال مصدر في الأهلي إن النادي تلقى اتصالات ودية من بعض الوسطاء لانتقال وسام أبو علي لأحد أندية الدوري الأمريكي، مُشيراً إلى أن الأمر لم يتعدى مكالمة من أحد الوسطاء دون أن تكون هناك خطوات أخرى أكثر جدية.

وواصل المصدر: لا نغلق الباب.. بل ننتظر وصول عرض رسمي من أي نادٍ سواء في أمريكا أو غيرها من أجل البت فيه لأن الأهلي دائماً ما يناقش أي عرض يأتي لأي لاعب.

الأهلي يرحب بعروض وسام أبو علي ويستعد لمواجهة بالميراس في المونديال

وتابع المصدر: نرغب في استمرار وسام أبو علي، فهو لاعب مؤثر وعنصر أساسي بالفريق لكن في الوقت نفسه لا يمكن أن نمنع وصول أي عرض أو نرفضه قبل مناقشته واتخاذ مناسب للطرفين.

ويستعد الأهلي لمواجهة بالميراس البرازيلي في السابعة من مساء بعد غد الخميس، بتوقيت القاهرة على استاد ميت لايف بمدينة نيو جيرسي الأمريكية في ثاني مباريات دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية.