شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أبو جبل يحسم وجهته الجديدة بعد انتهاء تعاقده مع البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

يعمل محمد أبو جبل حارس مرمى فريق البنك الأهلى، على تحديد وجهته الجديدة خلال الساعات المقبلة، وذلك بعد انتهاء تعاقده مع البنك الأهلى بنهاية الموسم الماضي، دون تجديده.

وينتظر محمد أبو جبل العروض الصيفية لحسم مصيره فى الميركاتو الصيفى استعداداً للموسم المقبل، وذلك خلال الأيام القليلة القديمة قبل انطلاق فترات الإعداد للفرق.

من ناحية أخرى، يعمل طارق مصطفى، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، على وضع قائمة احتياجات الفريق في الموسم الجديد، وذلك قبل الاجتماع المرتقب خلال الأيام المقبلة مع مجلس إدارة النادي.

وقرر طارق مصطفى، انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد في الأول من يوليو المقبل، وذلك بعد حصول لاعبي الفريق على راحة سلبية لمدة أسبوعين عقب انتهاء الموسم.

ويستمر طارق مصطفى مع البنك الأهلي خلال الموسم المقبل، حيث يمتد تعاقده مع الفريق حتى عام قادم.

وكان البنك الأهلي أنهى دوري موسم 2024-2025، في المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 38 نقطة، خلف المصري صاحب المركز الرابع برصيد 42 نقطة.