أن بي ايه: ثاندر على بُعد فوز من احراز اللقب

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس (الولايات المتحدة) : بات أوكلاهوما سيتي ثاندر على بُعد فوز من احراز لقب دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي ايه) وذلك بعد انتصاره على ضيفه إنديانا بايسرز 120 109 الإثنين، ليتقدم 3 2 في سلسلة الدور النهائي.

على ملعب "بايكوم سنتر" في أوكلاهوما، تألق جايلن وليامس في صفوف الفائز بتسجيله 40 نقطة وأضاف إليها 6 متابعات و4 تمريرات حاسمة في مباراة شهدت إنهاء أصحاب الأرض الشوط الاول بفارق 18 نقطة، قبل أن ينتفض بايسرز ويقلصه إلى نقطتين في الربع الأخير.

غير أن ثاندر وجد المنقذ بشخص نجمه وليامس، كما لعب الكندي شاي غيلجيوس ألكسندر، أفضل لاعب في الدوري المنتظم هذا الموسم، دورا حاسما بتسجيله 31 نقطة، أضاف إليها 10 تمريرات حاسمة و4 صدات وسرقتين.

وبات بامكان ثاندر أن يحسم اللقب لصالحه في المباراة السادسة في إنديانابوليس الخميس. يعود اللقب الوحيد للامتياز الذي كان يعرف سابقا بفريق سياتل سوبرسونيكس حتى 2008، إلى عام 1979.

قال وليامس بعد فوز فريقه "زملائي غرسوا فيّ ثقة كبيرة لأكون على طبيعتي".

وأضاف "كما أحسن المدرب مارك (ديغنولت) حثّي على أن أكون على سجيتي".

وتابع "لا داعي لأن أكون أكثر من ذلك، وهذا ما منحني ثقة كبيرة".

وأكد وليامس أن الخبرة التي اكتسبها فريقه من المباراة الأولى، عندما أهدر تقدمه بفارق 15 نقطة في الربع الرابع ليخرج خاسرا بفارق نقطة 110 111، ساعدته على حسم الفوز.

وأردف ابن الـ 24 عاما "كانت مباراة الليلة شبيهة جدا للمباراة الأولى، بصراحة. التعلم من هذه المباريات النهائية هو ما يجعل هذا الفريق جيدا، وقد تمكنا من ذلك (الفوز)".

عند الخاسر، كان أفضل مسجل الكاميروني باسكال سياكام مع 28 نقطة، في حين تلقى بايسرز ضربة معنوية بعدما اضطر نجمه تايريز هاليبورتون إلى مغادرة الملعب في الربع الأول بسبب مشكلة في ربلة ساقه اليمنى قبل أن يعود في وقت لاحق، مكتفيا بتسجيل 4 نقاط إلى 6 تمريرات حاسمة و7 متابعات.

ويعاني هاليبورتون من اصابة منذ المباراة الثانية التي فاز بها ثاندر 123 107.