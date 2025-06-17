شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة شباب اليد تصل إلى بولندا لخوض منافسات بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

وصلت بعثة منتخب شباب كرة اليد، بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد، إلى بولندا منذ قليل، لخوض بطولة العالم المقرر إقامتها خلال الفترة من 18 حتى 29 من يونيو الجارى فى بولندا.

وبدأ منتخب الشباب رحلة التوجه إلى بولندا فجر اليوم، حيث يرأس البعثة نبيل خشبة أمين صندوق اتحاد اليد.

جاءت قائمة منتخب شباب اليد كالتالى: يوسف وليد، يوسف ناجي، محمد مؤمن، عمر بركة، عمر عدلان، محمد عبد الغني، محمد صلاح، زياد حشاد، محمد وائل، فراس مروان، يوسف عبدالغني، محمد عماد (أوكا)، زياد عبدالرحيم، ياسين سالم، عمر هيمن، معاذ عزب، بلال إبراهيم مسعود، وأحمد تغيان، ويرأس البعثة نبيل خشبة أمين صندوق الاتحاد.

ويلعب منتخب الشباب ضمن المجموعة الثامنة والتي تضم كلا من: إسبانيا - مصر - البحرين - السعودية.