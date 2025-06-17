شكرا لقرائتكم خبر عن كدمة الركبة تهدد مشاركة كوكا أمام بالميراس.. والأهلى يحدد مصير اللاعب والان مع تفاصيل الخبر

يعاني أحمد نبيل كوكا لاعب الأهلي من كدمة في الركبة قد تحرمه من المشاركة في مباراة بالميراس البرازيلي في كأس العالم للأندية، وسيتحدد موقف كوكا النهائى من المباراة خلال الساعات المقبلة سواء بالمشاركة أمام بطل البرازيل أو البحث عن بديل وغالباً سيكون كريم الدبيس.

وشارك كوكا أساسياً في مباراة إنتر ميامي صباح الأحد، في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية التي انتهت بالتعادل السلبي.

ويستعد الأهلي لمواجهة بالميراس البرازيلي في السابعة من مساء بعد غد الخميس، بتوقيت القاهرة على استاد ميت لايف بمدينة نيو جيرسي الأمريكية في ثاني مباريات دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية.

وانتهت مواجهة بالميراس أمام بورتو بالتعادل السلبي بدون أهداف رغم إثارة المواجهة، وبذلك يتساوى كل من الأهلي وبورتو وبالميراس وإنتر ميامي في كل شيء من حيث النقاط وعدد الأهداف.

وحال انتهت المجموعة بالتساوى بين فريقين أو أكثر يتم اللجوء للمواجهات المباشرة ثم فارق الأهداف ثم عدد الأهداف المسجلة وحال استمر التساوي يتم اللجوء للعب النظيف من حيث البطاقات الصفراء والحمراء.

وكان الأهلى أقل فريق قد حصل على بطاقات إذ حصل على بطاقة صفراء واحدة كانت من نصيب مروان عطية ويليه بورتو بطاقتين وبالميراس ثلاثة وأخيرا إنتر ميامي أربع بطاقات.