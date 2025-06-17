شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: زوجة إمام عاشور انتقلت لمرافقته فى فندق إقامة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

كشف الإعلامى أحمد شوبير عن انتقال زوجة إمام عاشور لاعب النادى الأهلى، لمرافقته فى فندق الإقامة بأمريكا بعد تعرضه لإصابة الترقوة فى الكتف وخرج من قائمة الفريق فى كأس العالم للأندية.

وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى "مع شوبير" الذى يذاع عبر أثير إذاعة أون سبورت إف إم، إن إمام عاشور تحدث عن حزنه بسبب أنه كان يمتلك آمالا وطموحات يريد تحقيقها فى المونديال.

وأشار شوبير إلى أن إمام عاشور كان يرغب فى حضور تدريبات الفريق لكن الجهاز الطبى فضل عدم تواجده لإبعاده عن الضغط العصبى، مشيرا إلى أن اللاعب تحدث معه أيضا عن الإصابة أن صدامه مع اللاعب جعله يشعر بـ"طرقعه" فى الكتف ومع السخونية لم يشعر حتى بدأ الألم يتفاقم لحظة الانفراد فى ظل التعب الذى شعر به وتسبب فى خروجه بسبب تفاقم الألم.

وقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن إمام عاشور لاعب الفريق، خضع لجراحة ناجحة يوم الأحد فى أحد مستشفيات مدينة ميامي بأمريكا، بعد تعرضه ‏لكسر في عظمة الترقوة خلال مباراة إنتر ميامي في افتتاح مباريات بطولة كأس العالم للأندية.

ويواجه الأهلى بالميراس البرازيلي يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت أمريكا - السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب ميتلايف في نيويورك.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.