شكرا لقرائتكم خبر عن هنا جودة تتقدم للمركز الـ24 بتصنيف الاتحاد الدولى لتنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

تقدمت هنا جودة لاعبة منتخب تنس الطاولة فى التصنيف العالمى للعبة، واحتلت المركز الـ24 عالميا، بعد أن كانت فى المركز الـ25، وبذلك تقدمت مركزا عن آخر تصنيف تم إعلانه من جاب الاتحاد الدولى لتنس الطاولة.

ونشرت هنا جودة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "الحمد لله كل يوم خطوة جديدة..

تقدم تصنيفى إلى المركز 24 فى تصنيف الاتحاد الدولى لتنس الطاولة سيدات، إن شاء الله اللى جاى أفضل، دعواتكم الجميلة".

وحصلت هنا جودة لاعبة منتخب تنس الطاولة على نوط الامتياز من الطبقة الأولى من رئاسة الجمهورية الشهر الماضى، وذلك بعد أن نشرت عبر صفحتها صور من حصولها على الوسام.