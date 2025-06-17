شكرا لقرائتكم خبر عن ريبيرو لنجوم الأهلى: الضغط وتضييق المساحات والمرتدات سلاحنا أمام بالميراس والان مع تفاصيل الخبر

حرص الإسبانى خوسيه ريبيرو المدير الفنى للنادى الأهلى على منح لاعبيه بعض التعليمات الفنية قبل مواجهة بالميراس البرازيلى الحاسمة فى كأس العالم للأندية.

وأكد ريبيرو لنجوم الأهلى أن سلاحهم أمام بطل البرازيل سيتركز على الضغط وتضيق المساحات على لاعبى بالميراس، مع ضرورة الاعتماد على الهجمات المرتدة عن طريق الثنائى أحمد مصطفى زيزو وتريزيجيه لترجيح كفة المارد الأحمر.

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ويواجه الأهلي فريق بالميراس البرازيلي في السابعة مساء الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

وكان الأهلي قد خاض مباراة الافتتاح أمام إنتر ميامي وانتهت المواجهة بالتعادل السلبي بدون أهداف في مدينة ميامي بولاية فلوريدا.

وانتهت مواجهة بالميراس أمام بورتو بالتعادل السلبي بدون أهداف رغم إثارة المواجهة.

وبذلك يتساوى كل من الأهلي وبورتو وبالميراس وإنتر ميامي في كل شيء من حيث النقاط وعدد الأهداف.

وحال انتهت المجموعة بالتساوي بين فريقين أو أكثر يتم اللجوء للمواجهات المباشرة ثم فارق الأهداف ثم عدد الأهداف المسجلة وحال استمر التساوي يتم اللجوء للعب النظيف من حيث البطاقات الصفراء والحمراء.

وكان الأهلي أقل فريق قد حصل على بطاقات إذ حصل على بطاقة صفراء واحدة كانت من نصيب مروان عطية ويليه بورتو بطاقتين وبالميراس ثلاثة وأخيرا إنتر ميامي أربع بطاقات.