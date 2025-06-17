شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المؤتمر السنوى لأندية محترفى رجال اليد اليوم والان مع تفاصيل الخبر

ينطلق فى الثانية ظهر اليوم المؤتمر السنوى لأندية المحترفين الرجال لكرة اليد للموسم المحلى 2025- 2026 بمقر الاتحاد بحضور مجلس اتحاد اليد برئاسة خالد فتحى.

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر السنوى تعليمات القيد للموسم الجديد ونظام احتساب النتائج، فضلا عن إجراء قرعة المرحلة الأولى لدورى محترفى كرة اليد.

وحدد مسئولو اتحاد كرة اليد 29 يونيو الجارى موعداً لفتح باب القيد فى الموسم الجديد 2025- 2026، لأندية المحترفين ليستمر حتى 2 يوليو المقبل.

ويقام الموسم الجديد بمشاركة 18 فريقا على مرحلتين، حيث يقام الدور الأول بنظام الدورى من دور واحد على أن تشهد المرحلة الثانية تقسيم الأندية إلى مجموعتين من الأول إلى الثامن لتحديد البطل ومن التاسع إلى 18 لتحديد الهبوط.