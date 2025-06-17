شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يتابع إصابة إمام عاشور لحسم موقفه من معسكر سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب الجهاز الفني لمنتخب مصر ،بقيادة حسام حسن، من الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب التواصل مع النادي الأهلي للاطمئنان على إمام عاشور لاعب الفريق والحصول على تقارير دورية لتحديد موعد عودته للملاعب لحسم موقفه مبكرا من معسكر المنتخب في سبتمبر المقبل.

وكشف طبيب الأهلي أن إمام عاشور أجرى الجراحة بعد إصابته بكسر في عظمة الترقوة بنجاح، وسيحصل على راحة سلبية لعدة أيام، قبل أن يبدأ تنفيذ مراحل البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي سيؤديه على مدار الأسابيع القادمة، وأشار إلى أن اللاعب سيخضع لفحوصات طبية مستمرة تحت إشراف الجهاز الطبي، من أجل متابعة تطورات حالته، ولتجهيزه للعودة للتدريبات الجماعية عقب نهاية البرنامج العلاجي.

وترددت أنباء مؤخرا تفيد بأن عاشور يحتاج لفترة علاج تصل إلى شهرين قبل العودة للتدريبات الجماعية.