شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواصل استعداداته لمواجهة بالميراس فى كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

يواصل فريق الأهلي تدريباته اليومية اليوم، الثلاثاء، بولاية نيوجرسي، التي انتقل إليها عقب مباراة إنتر ميامي الأمريكي، وسيخوض فيها مباراة بالميراس ، ويخوض الأهلي مرانه اليوم تحت قيادة مدربه الإسباني خوسيه ريبيرو، والذي يسعى لتصحيح الأخطاء التي ظهرت في مباراة إنتر ميامي بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، وفي مقدمتها الأخطاء الدفاعية والفرص الضائعة التي لم يستغلها الفريق، بجانب أزمة تسديد ركلة الجزاء، بعدما أصر محمود حسن تريزيجيه لاعب الفريق على تسديدها وأهدرها بعد ذلك، ليتعرض لحالة من الغضب والاستياء من الجمهور.

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ويواجه الأهلي فريق بالميراس البرازيلي في السابعة مساء الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

وكان الأهلي قد خاض مباراة الافتتاح أمام إنتر ميامي وانتهت المواجهة بالتعادل السلبي بدون أهداف في مدينة ميامي بولاية فلوريدا.

وانتهت مواجهة بالميراس أمام بورتو بالتعادل السلبي بدون أهداف رغم إثارة المواجهة.

وبذلك يتساوى كل من الأهلي وبورتو وبالميراس وإنتر ميامي في كل شيء من حيث النقاط وعدد الأهداف.

وحال انتهت المجموعة بالتساوي بين فريقين أو أكثر يتم اللجوء للمواجهات المباشرة ثم فارق الأهداف ثم عدد الأهداف المسجلة وحال استمر التساوي يتم اللجوء للعب النظيف من حيث البطاقات الصفراء والحمراء.

وكان الأهلي أقل فريق قد حصل على بطاقات إذ حصل على بطاقة صفراء واحدة كانت من نصيب مروان عطية ويليه بورتو بطاقتين وبالميراس ثلاثة وأخيرا إنتر ميامي أربع بطاقات.