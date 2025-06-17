شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطلب رد محمد شريف قبل نهاية مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

طلب مسئولو نادى الزمالك من محمد شريف، لاعب الأهلى والخليج السعودى السابق، حسم موقفه والرد على العرض الذى تقدم به الزمالك لضم اللاعب فى انتقالات الصيف لدعم صفوف الفريق الأبيض، خاصة أن اللاعب حر وغير مرتبط بعقد مع أى نادٍ فى الوقت الحالى.

وأخطر الزمالك وكيل محمد شريف بأن النادى الأبيض لن ينتظر كثيرا، حيث يسعى النادى لمعرفة الموقف النهائي لشريف حتى يتم تحديد ما سيشهده ميركاتو الصفقات بميت عقبة، سواء بضم محمد شريف أو إنهاء الاتفاق مع بدائل أخرى.

وكشف مصدر بالزمالك أنه لن يتم الانتظار لنهاية مشاركة الأهلى فى مونديال الأندية حتى يعرف محمد شريف موقف النادى الأهلى من عودته لهم مرة أخرى، خاصة أنه لا وقت لذلك فى ظل إمكانية فشل مفاوضات مع لاعبين بتدخل أطراف أخرى سواء وكلاء أو أندية.

وطلب الزمالك من محمد شريف تحديد قراره خلال الفترة الجارية وحسم موقفه من الانضمام للفريق من عدمه لإنهاء هذا الملف.