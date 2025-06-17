شكرا لقرائتكم خبر عن ريبيرو يصحح أخطاء نجوم الأهلى قبل مواجهة بالميراس البرازيلى الخميس والان مع تفاصيل الخبر

يعكف خوسيه ريبيرو، المدير الفني للأهلي، على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه خلال مباراة انتر ميامي الماضية، والخطأ فى تنفيذ بعض الجمل الفنية والتعليمات المطلوبة منهم، خاصة التمركز والتمرير والمساحات الموجودة بين الخطوط، والربط بين الخطوط الثلاثة داخل الملعب.

ويرغب ريبيرو فى تصحيح الأخطاء التي وقعت فى مباراة انتر ميامي، لتفادي تكرارها في مباراة بالميراس الصعبة، والتي يرغب الفريق فى تخطي الأخطاء التي وقعت والبناء عليها من أجل تحقيق الفوز، للمنافسة على الصعود إلى الدور التالي من مونديال الأندية.

ويواصل فريق الأهلي تحضيراته لمواجهة بالميراس البرازيلي مساء الخميس المقبل باستاد ميت لايف في مدينة نيو جيرسي الأمريكية، في ثاني جولات دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية والتمسك بأمل المنافسة على الصعود إلى دور الـ16 من البطولة العالمية.

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ويواجه الأهلي فريق بالميراس البرازيلي في السابعة مساء الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

وكان الأهلي قد خاض مباراة الافتتاح أمام إنتر ميامي وانتهت المواجهة بالتعادل السلبي بدون أهداف في مدينة ميامي بولاية فلوريدا.

وانتهت مواجهة بالميراس أمام بورتو بالتعادل السلبي بدون أهداف رغم إثارة المواجهة.

وبذلك يتساوى كل من الأهلي وبورتو وبالميراس وإنتر ميامي في كل شيء من حيث النقاط وعدد الأهداف.

وحال انتهت المجموعة بالتساوي بين فريقين أو أكثر يتم اللجوء للمواجهات المباشرة ثم فارق الأهداف ثم عدد الأهداف المسجلة وحال استمر التساوي يتم اللجوء للعب النظيف من حيث البطاقات الصفراء والحمراء.

وكان الأهلي أقل فريق قد حصل على بطاقات إذ حصل على بطاقة صفراء واحدة كانت من نصيب مروان عطية ويليه بورتو بطاقتين وبالميراس ثلاثة وأخيرا إنتر ميامي أربع بطاقات.