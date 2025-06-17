شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد المران الأول للأهلى فى نيوجيرسى استعدادا لمواجهة بالميراس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منذ قليل، مرانه الجماعي اليوم، على ملعب مدرسة بينجري بمدينة نيوجيرسي، استعدادًا لمواجهة بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية.

وخاض اللاعبون الذين شاركوا بشكل أساسي في لقاء إنتر ميامي مرانًا استشفائيًّا، فيما خضع باقي الفريق لتدريبات قوية من أجل تجهيزهم بدنيًّا وفنيًّا بشكل جيد.

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ويستعد الأهلي لمواجهة بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية، والمقرر إقامتها يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت أمريكا - السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب ميتلايف في نيويورك.

وخاض الأهلي مواجهة الجولة الأولى أمام إنتر ميامي الأمريكي والتي أقيمت على ملعب هارد روك في ميامي، وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن بطولة كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.



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