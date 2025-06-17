شكرا لقرائتكم خبر عن 8 صفقات محلية على رادار الزمالك فى الميركاتو الصيفي والان مع تفاصيل الخبر

دخل أكثر من لاعب من أندية الدورى المصرى دائرة اهتمامات مسئولى الزمالك ، فى مختلف المراحل، ووصل عددهم إلى 8 لاعبين، من بينهم حراسة المرمى والهجوم والدفاع.

اللاعبون هم كل من محمد على بن حمودة ومحمد أشرف بن شرقى لاعبا المحلة، وثلاثى بيراميدز محمود زلاكة ومحمد رضابوبو ومحمود صابر، محمد علاء حارس الجونة، بالإضافة إلى ثنائي فاركو ياسين مرعى و أحمد شريف.

وطلب الزمالك من فاركو ضم مرعى وشريف ويتبقى الاتفاق على التفاصيل المالية الخاصة بالصفقتين، خاصة أن اللاعبين مرتبطان بعقود مع فاركو، حيث يستمر عقد ياسين مرعى وأحمد شريف لنهاية الموسم المقبل، وبالتالي تكون المفاوضات عن طريق فاركو.

كما دخل الزمالك فى مفاوضات مع محمد أشرف بن شرقى ومحمد بن حمودة لاعبا المحلة، وتواصل الزمالك مع نظرائهم بالمحلة لضم اللاعبين، في ظل تألقهما مع الفريق، ورحب اللاعبان بالانتقال للزمالك، على أن يكون الرحيل من خلال المحلة.

ومن بين اللاعبين فى دائرة المرشحين للزمالك محمد علاء حارس الجونة، حيث دخل الزمالك فى مفاوضات قوية مع نظرائهم بنادى الجونة لضم محمد علاء حارس مرمى الفريق الساحلى، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وكذلك الدخول فى مفاوضات لضم ثلاثى بيراميدز زلاكة وصابر وبوبو.