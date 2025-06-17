شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يناقش مع ريبيرو موقف إمام عاشور من البقاء فى أمريكا أو العودة للقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

يناقش مسئولو النادي الأهلي مع الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق، موقف إمام عاشور لاعب وسط الأهلي من البقاء برفقة البعثة الحمراء التي تخوض منافسات كأس العالم للأندية فى الوقت الحالي بأمريكا، أو العودة إلى القاهرة، من أجل أداء برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة التي لحقت به.

وتعرض إمام عاشور للإصابة بكسر فى عظمة الترقوة خلال مشاركته في مباراة فريقه أمام إنتر ميامي الأمريكي فجر الأحد الماضي، وخضع لعملية جراحية عاجلة في مدينة ميامي، قبل أن ينضم لبعثة فريقه ويسافر معها إلى مدينة نيو جيرسي.

من جهته قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن إمام عاشور خضع لجراحة ناجحة الأحد فى أحد مستشفيات مدينة ميامي بأمريكا، بعد تعرضه ‏لكسر فى عظمة الترقوة خلال مباراة إنتر ميامي في افتتاح مباريات بطولة كأس العالم للأندية.

وأوضح طبيب الأهلي أن إمام عاشور أجرى الجراحة بنجاح، وسيحصل على راحة سلبية لعدة أيام، قبل أن يبدأ تنفيذ مراحل البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي سيؤديه على مدار الأسابيع القادمة.

وأشار إلى أن اللاعب سيخضع لفحوصات طبية مستمرة تحت إشراف الجهاز الطبي، من أجل متابعة تطورات حالته، ولتجهيزه للعودة للتدريبات الجماعية عقب نهاية البرنامج العلاجي.

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ويواجه الأهلي فريق بالميراس البرازيلي في السابعة مساء الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

وكان الأهلي قد خاض مباراة الافتتاح أمام إنتر ميامي وانتهت المواجهة بالتعادل السلبي بدون أهداف في مدينة ميامي بولاية فلوريدا.

وانتهت مواجهة بالميراس أمام بورتو بالتعادل السلبي بدون أهداف رغم إثارة المواجهة.

وبذلك يتساوى كل من الأهلي وبورتو وبالميراس وإنتر ميامي في كل شيء من حيث النقاط وعدد الأهداف.

وحال انتهت المجموعة بالتساوي بين فريقين أو أكثر يتم اللجوء للمواجهات المباشرة ثم فارق الأهداف ثم عدد الأهداف المسجلة وحال استمر التساوي يتم اللجوء للعب النظيف من حيث البطاقات الصفراء والحمراء.

وكان الأهلي أقل فريق قد حصل على بطاقات إذ حصل على بطاقة صفراء واحدة كانت من نصيب مروان عطية، ويليه بورتو بطاقتين، وبالميراس ثلاثة، وأخيرا إنتر ميامي أربع بطاقات.