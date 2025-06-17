شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الأهلي فى كأس العالم للأندية قبل مواجهة بالميراس البرازيلى والان مع تفاصيل الخبر

يواصل فريق الأهلى بقيادة الإسبانى خوسيه ريبيرو ، اليوم الثلاثاء، الاستعداد لخوض تحدٍ جديد فى مشاركته التاريخية بكأس العالم للأندية 2025، حين يصطدم بفريق بالميراس البرازيلى فى الجولة الثانية لدور المجموعات، فى مواجهة مرتقبة تحظى باهتمام جماهيري وإعلامي واسع.

ويحصل النادي الأهلي على مليون دولار من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعد التعادل مع إنتر ميامي الأمريكى فى افتتاح بطولة كأس العالم للأندية، وذلك حسب لائحة البطولة التي سبق، وأعلنها "فيفا" قبل عدة أشهر، وأكد خلالها أن مكافأة الفوز فى الدور الأول تبلغ 2 مليون دولار، فيما تبلغ مكافأة التعادل مليون دولار، ويلتقي الأهلي مع بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من منافسات كأس العالم للأندية في الساعة السابعة مساء الخميس المقبل بتوقيت القاهرة.

الأهلي هو أكثر الفرق العربية مشاركة في كأس العالم للأندية، بـ10 مشاركات ،وحصل الأهلي على الميدالية البرونزية بحصده المركز الثالث في المونديال أعوام 2006 و2020 و2021 و2023.

وبجانب 4 ميداليات برونزية، حصل "المارد الأحمر" على المركز السادس في نسخ 2005 و2008 و2013، والرابع في 2012 و2022.

ويشارك الأهلي فى البطولة بصفته بطل دوري أبطال أفريقيا، ويأمل تحقيق بطولة مميزة ضمن المجموعة التي تضم أيضًا بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

مواعيد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية

الأهلي vs بالميراس - (7 مساء 19 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميت لايف في نيوجيرسى.

الأهلي vs بورتو- (4 فجر 24 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميت لايف في نيوجيرسى.

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ويواجه الأهلي فريق بالميراس البرازيلي في السابعة مساء الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

وكان الأهلي قد خاض مباراة الافتتاح أمام إنتر ميامي وانتهت المواجهة بالتعادل السلبي بدون أهداف في مدينة ميامي بولاية فلوريدا.

وانتهت مواجهة بالميراس أمام بورتو بالتعادل السلبي بدون أهداف رغم إثارة المواجهة.

وبذلك يتساوى كل من الأهلي وبورتو وبالميراس وإنتر ميامي في كل شيء من حيث النقاط وعدد الأهداف.

وحال انتهت المجموعة بالتساوي بين فريقين أو أكثر يتم اللجوء للمواجهات المباشرة ثم فارق الأهداف ثم عدد الأهداف المسجلة وحال استمر التساوي يتم اللجوء للعب النظيف من حيث البطاقات الصفراء والحمراء.

وكان الأهلي أقل فريق قد حصل على بطاقات إذ حصل على بطاقة صفراء واحدة كانت من نصيب مروان عطية ويليه بورتو بطاقتين وبالميراس ثلاثة وأخيرا إنتر ميامي أربع بطاقات.