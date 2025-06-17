شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عقل: فوز سهل لتشليسى.. وبنفيكا يخطف نقطة من بوكا فى لقاء البطاقات الحمراء والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - سامية سيد - أكد عادل عقل، المحلل الفني بتليفزيون الخليج 365، أن منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها الولايات المتحدة بمشاركة 32 فريقًا بدأت تشتعل بين الفرق المشاركة بالمونديال.

وأضاف عقل، في الاستوديو التحليلي للبطولة، إن مباريات اليوم شهدت فوز بوتافوجو على نظيره سياتل ساوندرز 2/1، في لقاء أداره الدولي السويدي جلين نيبرج الذى أشهر البطاقة الصفراء في 4 مناسبات، في الوقت نجح فريق تشيلسى في الفوز على نظيره لوس أنجلوس الأمريكى بهدفين دون رد بصافرة الدولي الفنزويلي خيسوس الذى أشهر 5 إنذارات خلال فعاليات اللقاء.

وتابع عقل: انتهت مباراة بوكا جونيورز الأرجنتينى ضد بنفيكا البرتغالي في اللقاء الذي أقيم ضمن منافسات الجولة الأولى من مواجهات المجموعة الثالثة بالبطولة، على ملعب هارد روك، بالتعادل (2-2)، وأدار اللقاء الحكم المكسيكى سيزار أرتورو راموس، الذى أشهر البطاقة الحمراء الأولى في المونديال في وجه أندريا هيريرا لاعب بوكا في الدقيقة 48 من عمر اللقاء، ثم أشهر البطاقة الحمراء الثانية في وجه أندريا بيلوتي لاعب بنفيكا في الدقيقة 73 بعد العودة لتقنية الفيديو، كما أشهر إنذارين فقط خلال فعاليات اللقاء الذى شهد اعتراضات صارخة على التحكيم داخل المستطيل الأخضر وخارج الخطوط.