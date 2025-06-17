شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطالب لجنة التخطيط بحسم ملف المدير الفنى والان مع تفاصيل الخبر

طلب مجلس إدارة الزمالك من لجنة التخطيط سرعة الانتهاء من ملف المدير الفني الجديد، المقرر أن يتولى المهمة خلفا لأيمن الرمادى ، وتقديم ملف بالسيرة الذاتية والمقابل المالى المطلوب بالتنسيق مع جون إدوارد المدير الرياضى للفريق.

ويسعى الزمالك لاتخاذ القرار النهائي وإنهاء ملف المدير الفنى فى أسرع وقت استعدادا للموسم الجديد.

وتلقى أيمن الرمادي عرضاً من أحد الأندية السعودية الهابطة مؤخراً إلى دوري يلو من دوري روشن فى الموسم المقبل لتولي القيادة الفنية للفريق السعودي في الموسم الجديد ومساعدته على العودة لدوري روشن من جديد.

وكتب الرمادى عبر صفحته على فيس بوك: "على الرغم من حبي واحترامي لكل جمهور الزمالك من أصغر طفل زملكاوي لأكبر رجل شاب في حب الزمالك هذا النادي تحبه وتحب جمهوره حبا من القلب.. وعلى الرغم من ارتباطي العاطفي بكل زملكاوي إلا أنه ليس كما يشاع أنني أنتظر قرار الإدارة تجديد من عدمه لتحديد وجهتي فأنا محترف ولا أتعامل بشكل هاوي.. شرف لي أنني دربت الزمالك وأحببت جمهوره بشكل عجيب وسريع وأعتبرها فترة مهمة وجميلة في حياتي إلا أنني لست كما يظن البعض منتظر قرار معين لتحديد وجهتي".