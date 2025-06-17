شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة الأهلي قبل الجولة الثانية بدور المجموعات بكأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

يواصل فريق الأهلى بقيادة الإسبانى خوسيه ريبيرو، اليوم الثلاثاء، الاستعداد لخوض تحدٍ جديد فى مشاركته التاريخية بكأس العالم للأندية 2025، حين يصطدم بفريق بالميراس البرازيلى فى الجولة الثانية لدور المجموعات، فى مواجهة مرتقبة تحظى باهتمام جماهيري وإعلامي واسع.

ترتيب مجموعة الأهلي قبل الجولة الثانية بدور المجموعات بكأس العالم للأندية

1- الأهلي ـ نقطة.

2- بورتو ـ نقطة.

3- بالميراس ـ نقطة.

4- إنتر ميامي ـ نقطة.

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ويواجه الأهلي فريق بالميراس البرازيلي في السابعة مساء الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

وكان الأهلي قد خاض مباراة الافتتاح أمام إنتر ميامي وانتهت المواجهة بالتعادل السلبي بدون أهداف في مدينة ميامي بولاية فلوريدا.

وانتهت مواجهة بالميراس أمام بورتو بالتعادل السلبي بدون أهداف رغم إثارة المواجهة.

وبذلك يتساوى كل من الأهلي وبورتو وبالميراس وإنتر ميامي في كل شيء من حيث النقاط وعدد الأهداف.

وحال انتهت المجموعة بالتساوي بين فريقين أو أكثر يتم اللجوء للمواجهات المباشرة ثم فارق الأهداف ثم عدد الأهداف المسجلة وحال استمر التساوي يتم اللجوء للعب النظيف من حيث البطاقات الصفراء والحمراء.

وكان الأهلي أقل فريق قد حصل على بطاقات إذ حصل على بطاقة صفراء واحدة كانت من نصيب مروان عطية ويليه بورتو بطاقتين وبالميراس ثلاثة وأخيرا إنتر ميامي أربع بطاقات.